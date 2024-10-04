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Mardin'de Yaya Geçidinde TIR Çarpması: 60 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Mardin'de Yaya Geçidinde TIR Çarpması: 60 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti
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Mardin'in Artuklu ilçesinde yaya geçidinde TIR'ın çarpması sonucu 60 yaşındaki Nebahat Uğur hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve TIR şoförü gözaltına alındı.

MARDİN'in Artuklu ilçesinde yaya geçidinde TIR'ın çaptığı Nebahat Uğur (60), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi Vali Ozan Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 DT 268 plakalı TIR, yaya geçidinde Nebahat Uğur'a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Uğur'un hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, yolu araç trafiğine kapatırken, Nebahat Uğur'un cenazesi Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

TIR şoförü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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