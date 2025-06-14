Mardin'de Yaya Geçidinde Motosiklet Kazası: İki Yaralı

Mardin'de Yaya Geçidinde Motosiklet Kazası: İki Yaralı
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Mardin'in Midyat ilçesinde yaya geçidinden geçen 3 tekerlekli motosiklete otomobil çarptı. Kazada motosiklette bulunan iki kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

MARDİN'in Midyat ilçesinde yaya geçidinden geçen 3 tekerlekli motosiklete, otomobil çarptı. Motosikletteki 2 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Midyat ilçe merkezinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen otomobil, yaya geçidinden geçen 47 ADC 974 plakalı 3 tekerlekli motosiklete çarptı. Kazada motosiklette bulunan Abdurrahman D. ile Muzaffer A. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. Diğer yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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