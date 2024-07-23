Mardin'de yaya geçidinde çocuklara çarpan sürücünün hız yaptığı videolar ortaya çıktı

MARDİN'de yaya geçidinde otomobiliyle çarptığı İbrahim Halil Bumanhan (10) ile Orhan Kemal Duva'nın (11) ölümüne neden olup, tutuklanan sürücü Nurullah Çiçek'in, hız yaptığı videoları sosyal medyada paylaştığı ve bir videosunda da 180 kilometre hıza çıktığı görüldü. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Kaza, 14 Temmuz akşamı, Artuklu ilçesi Vali Ozan Caddesi'nde meydana geldi. Nurullah Çiçek'in kullandığı 34 JZ 0089 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçen İbrahim Halil Bumanhan ve Orhan Kemal Duva'ya çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan İbrahim Halil Bumanhan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yoğun bakıma alınan Orhan Kemal Duva da ertesi gün doktorların çabasına karşın hayatını kaybetti. Çocukların cenazeleri, otopsinin ardından Arap Mezarlığı'nda defnedildi. Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yolun karşısına geçen Bumanhan ve Duva, otomobilin çarpmasıyla metrelerce savrulduğu yer aldı.

HIZ, 50 KİLOMETRE ÜZERİ

Gözaltına alınan Nurullah Çiçek, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Kazayla ilgili tutulan tespit tutanağında Çiçek'in trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirdiği, hız limitinin 50 kilometre olduğu ve geçiş üstünlüğünün yayalarda bulunduğu yaya geçidinde çocuklara 50 kilometrenin üzerinde hızla çarptığı kanaatine varıldığı belirtildi.

Ayrıca, Nurullah Çiçek'in sosyal medyada aracıyla hız yaptığı videoları paylaştığı ve bir videosunda 180 kilometre hızla gittiği görüntüleri ortaya çıktı. Bazı sosyal medya kullanıcılarının da paylaşımların altına 'Cani, katil' gibi kelimeler yazdığı görüldü.