Haberler

Yasa dışı imalathanede çok sayıda silah ele geçirildi: 1 tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'de jandarma ekipleri, yasa dışı silah imalathanesine düzenlediği operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi. 1 kişi gözaltına alındı.

MARDİN'de jandarma ekiplerinin yasa dışı silah imalathanesine düzenlediği operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik yaklaşık 2 ay süren istihbari çalışma ve fiziki takiplerin ardından yasa dışı silah imalathanesini tespit etti. N.A.'nın adresinde tabancaların namlularını değiştirip özel işlem uygulayarak silah ticareti yaptığı belirlendi. Adrese düzenlenen operasyonda 26 ruhsatsız tabanca, 28 ruhsatsız av tüfeği, 1 piyade tüfeği, 1 mavzer piyade tüfeği, 69 tabanca şarjörü, 17 piyade tüfeği şarjörü, 9 milimetre çapında 379 fişek, 7,65 milimetre çapında 284 fişek, 5,56 milimetre çapında 25 fişek, 7,62 milimetre çapında 90 fişek, 1 içi boşaltılmış el bombası, silah tamir ve yapım tezgahı, 250 kabze, 200 el kundağı, 150 namlu, 120 mekanizma, 280 kapak takımı ile 2 define arama dedektörü ele geçirildi. Gözaltına alınan N.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak Midyat Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adliyeden 147 milyon çalan Erdal Timurtaş ve eşi böyle kaçtı! Havalimanında dikkat çeken detay

Adliyeden 147 milyon çalan Erdal Timurtaş ve eşi böyle kaçtı
Fener taraftarının beğeni yağdırdığı video

Beğeni yağıyor! Bu videonun nerede çekildiğini tahmin edemezsiniz
Türkiye'de 400'den fazla şubesi olan tatlı devi konkordato ilan etti

Türkiye'de 400'den fazla şubesi var! Dev marka konkordato ilan etti
TÜBİTAK görüntülerdeki sesi temizledi! Güllü'yü itip 'Hadi görüşürüz bay bay' demiş

TÜBİTAK bu görüntüdeki sesi temizledi, detaylar ilk kez ortaya çıktı
Adliyeden 147 milyon çalan Erdal Timurtaş ve eşi böyle kaçtı! Havalimanında dikkat çeken detay

Adliyeden 147 milyon çalan Erdal Timurtaş ve eşi böyle kaçtı
Galatasaray, Hacıosmanoğlu'nu Antalyaspor maçında protesto edecek

Galatasaray, Hacıosmanoğlu'na savaş açtı
3 çocuğun can verdiği yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı

3 çocuğun öldüğü yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı
Pazarda eşofman çalan çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim

Yakaladığı çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim
'140 binlik zekat' sorusu Reyhan Karaca'yı çileden çıkardı! Çelik dayanamadı

'140 binlik zekat' sorusu şarkıcıyı çileden çıkardı! Çelik dayanamadı
Eşi benzeri olmayan olay! Kulağını 5 ay ayağında taşıdı

Eşi benzeri olmayan olay! Kulağını 5 ay ayağında taşıdı
Ersin Tatar'dan çok konuşulacak sözler: Cübbeli Ahmet'in duası bana 5 puan kaybettirdi

Seçim yenilgisini Cübbeli'ye bağladı: Duası bana 5 puan kaybettirdi
Gecenin en dikkat çeken ismi Nesrin Cavadzade oldu, işte sebebi...

Gecenin en dikkat çeken ismi Nesrin Cavadzade oldu, işte sebebi...
Galatasaray'a Uğurcan Çakır'dan kötü haber

Galatasaray'a Uğurcan'dan kötü haber
title