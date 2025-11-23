Mardin'de Yasa Dışı Göçmen Operasyonu: 8 Kişi Yakalandı
Mardin'in Midyat ilçesinde yasa dışı yollarla yurda giren 8 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyon sırasında 1 kişi tutuklandı.
Mardin'in Midyat ilçesinde, yasa dışı yollarla yurda giren 8 düzensiz göçmen yakalandı, olaya ilişkin 1 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye uyruklu kişilerin para karşılığında İstanbul'a götürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
İlçenin Bağlar Mahallesi'nde şüphelilerin saklandıkları adreste yapılan aramada, Suriye uyruklu zanlı ve 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Gözaltına alınan organizatör E.S.S. (22) jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel