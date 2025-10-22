Mardin'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 2 Gözaltı

Mardin'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, yasa dışı sanal bahis sitesi üzerinden bahis oynatarak yaklaşık 262 milyon lira değerinde nakit aktarımı yaptığı tespit edilen zanlılara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde ele geçirilen dijital materyaller incelemeye alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.