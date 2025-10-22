Haberler

Mardin'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 2 Gözaltı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, toplam 262 milyon lira değerinde nakit aktarımı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirildi.

Mardin'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, yasa dışı sanal bahis sitesi üzerinden bahis oynatarak yaklaşık 262 milyon lira değerinde nakit aktarımı yaptığı tespit edilen zanlılara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde ele geçirilen dijital materyaller incelemeye alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
Trump: Çin, 1 Kasım itibarıyla yüzde 155 gümrük vergisi ödeyecek

Trump'tan Çin'e ağır ceza! İşte kabusun başlayacağı tarih
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belediyeye ait fırında infial yaratan görüntü

Belediyeye ait fırında çekilen görüntü infial yarattı! Açıklama var
Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olunmalı

Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olun
Jose Mourinho'nun yüzü Şampiyonlar Ligi'nde yine gülmedi

Mourinho'nun yüzü gülmüyor! Devler Ligi'nde bozguna uğradı
23 yıl sonra ortaya çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ekrem İmamoğlu aynı karede

23 yıl sonra ortaya çıkan kare
Belediyeye ait fırında infial yaratan görüntü

Belediyeye ait fırında çekilen görüntü infial yarattı! Açıklama var
Yusuf Akçiçek siftah yaptı, Al Hilal liderliğe oturdu

Bizim Çocuklar dünyaya damga vurmaya devam ediyor! Şimdi de Yusuf
Galatasaray 13 yıl sonra bir ilki istiyor

Galatasaray 13 yıl sonra bir ilki istiyor
Farkında olmadan ünlü oyuncu Hazal Şenel'in resimlerini çekti

Farkında olmadan ünlü oyuncunun resimlerini çekti
Minguzzi davasında karar çıktı: 2 sanığa 24 yıl hapis, 2 sanığa beraat

Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza
Stuttgart cephesinden Fenerbahçe'yi kızdıracak açıklama

Stuttgart'tan Fenerbahçe'yi kızdıracak açıklama
Lübnan tezkeresi TBMM'de kabul edildi

TSK'yı yakından ilgilendiren karar, Meclis'ten geçti
ABD'de alışverişe çıkan Türk genci, aldığı ürünle ilgili gerçeği öğrenince şoke oldu

Türk genci, ABD'de aldığı ürünle ilgili gerçeği öğrenince şoke oldu
Özel kanun teklifini imzalayıp Erdoğan'a çağrıda bulundu

Canlı yayında imzayı atıp Erdoğan'a çağrıda bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.