Mardin'de yaralı bulunan yavru kedi tedavi altına alındı - Haberler

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Mardin'de yaralı bulunan yavru kedi tedavi altına alındı

AA - Halil İbrahim Sincar - Güncel
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Mardin'de yaralı bulunan yavru kedi tedavi altına alındı

Mardin'de jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan yavru kedinin tedavisine başlandı.

MARDİN (AA) - Mardin'de jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan yavru kedinin tedavisine başlandı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, çevreye, doğaya ve hayvanlara karşı suç işleyenlerle mücadeleyi sürdürürken yaralı hayvanlara da destek olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, jandarma ekipleri merkez Artuklu ilçesinde yol kenarında gördükleri yavru kedinin yaralı olduğunu fark etti.

Yavru kedi, ilk müdahalenin ardından Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı hayvan hastanesine teslim edildi.

AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel

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