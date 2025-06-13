Mardin'de Yangınlar Kontrol Altına Alındı

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Mardin'in Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerinde iki farklı yangın olayına müdahale edildi. Nusaybin'deki bir serada ve Kızıltepe'deki buğday tarlasında çıkan yangınlar itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir serada ve Kızıltepe ilçesinde bir buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü.

Demirtepe Mahallesi'nde bir serada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Öte yandan Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Yarımca Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle buğday ekili bir tarlada yangın çıktı.

Yangın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında yaklaşık 15 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
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