Mardin'de Yangın Faciası: 5 Yaşındaki Merve Kurtarılamadı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan bir yangında ağır yaralanan 5 yaşındaki Merve Kerse, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Yangında hayatını kaybeden Bekir Çeçen'in ardından, Merve'nin cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Soruşturma devam ediyor.
MERVE DE KURTARILAMADI
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde evde çıkan yangında hayatını kaybeden Bekir Çeçen'in ardından, durumu ağır olan ve Diyarbakır'a sevk edilen yaralılardan Merve Kerse de (5) doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Merve'nin cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Salih KESKİN/MARDİN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel