Mardin'de Yangın Faciası: 5 Yaşındaki Merve Kurtarılamadı

MERVE DE KURTARILAMADI

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde evde çıkan yangında hayatını kaybeden Bekir Çeçen'in ardından, durumu ağır olan ve Diyarbakır'a sevk edilen yaralılardan Merve Kerse de (5) doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Merve'nin cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Salih KESKİN/MARDİN,