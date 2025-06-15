Mardin'de Yangın Buğday Alanlarını Zarar Ettirdi
Mardin'in Derik ilçesinde, Kırsal Beşbudak Mahallesi'nde başlayan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yaklaşık 400 dekar buğday ekili alan zarar gördü. Yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Mardin'in Derik ilçesinde yaklaşık 400 dekar buğday ekili alan zarar gördü.
Kırsal Beşbudak Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle buğday ekili alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 400 dekar buğday ekili alan zarar gördü.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel