Mardin'de Yangın: Aynı Aile İki Kez Evsiz Kaldı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 2020 yılında çıkan yangında küle dönen Tekin ailesinin evi, üç yıl sonra yine yangınla karşılaştı. Aile, hayırseverlerden yardım istedi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 2020 yılında çıkan yangında küle dönen ev esrarengiz bir şekilde yine çıkan yangında alevlere teslim oldu.

Kızıltepe İpek Mahallesi 428 Sokakta 2020 yılında ağustos ayında elektrik kontağından çıkan yangında Tekin ailesinin evi kullanılamaz hale gelmişti. Kızıltepe Yetim ve Öksüzler Derneği, aracılığıyla ve hayırseverlerin desteğiyle Tekin ailesine yeni bir ev yapılarak içindeki eşyalarla birlikte teslim edildi.

Tekin ailesinin evi esrarengiz bir şekilde 3 yıl aradan sonra ikinci kez alevlere teslim oldu. 3 yıl arayla tekrar evleri yanan aile hayırseverlerden yardım istedi.

Hayretler içerisinde kaldıklarını ifade eden baba Bayram Tekin, "Oturduğumuz ev bilinmeyen bir nedenle yandı. İtfaiyeyi çağırdık. İtfaiye raporunda elektrik kontağından olduğunu söylediler. Hayırseverlerin yardımıyla yeniden bir ev inşa ettiler. Dün çocuklarım hasta olduğu için saat 13.30'da hastaneye geldiler. Muayene ettikten sonra eve döndüler. Evde ampül kapalı, fişler prizlerde olmamasına rağmen kapıyı açınca yangından evin içinde nefes alamadılar. İtfaiyeyi çağırdık baktık ev bu kadar hasar olmuş. Birinci sefer yangın çıktı normal karşıladık. İkinci sefer esrarengiz bir şekilde yanmasına şaşırdık. Hayret değişik bir şey" dedi. - MARDİN