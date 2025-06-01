Mardin'de Yangın: 200 Dönüm Buğday ve 30 Ton Saman Yandı

Mardin'de Yangın: 200 Dönüm Buğday ve 30 Ton Saman Yandı
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Mardin'in Artuklu ile Nusaybin ilçeleri arasında çıkan yangında 200 dönüm buğday ekili alan ile 30 ton saman yangın nedeniyle zarar gördü. Yangın, çiftçilerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

MARDİN'in Artuklu ile Nusaybin ilçeleri arasındaki bölgede çıkan yangında 200 dönüm buğday ekili alan ile 30 ton saman yandı.

Yangın, akşam saatlerinde Artuklu ilçesine bağlı Yeniköy ile Sulak Mahalleleri arasında Nusaybin ilçesine yakın bölgede bilinmeyen bir nedenle meydana geldi. Alevleri fark eden çiftçiler, traktörlerle arazilerin etrafını sürerek yangının diğer alanlara sıçramasını önlemeye çalıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangına müdahale eden bir traktörün motor kısmında da yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle traktördeki yangın söndürüldü. Çıkan yangında yaklaşık 200 dönüm buğday ekili alan ile 30 ton saman yandı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/MARDİN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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