Mardin'de Yangın: 1'i Çocuk 2 Kişi Dumandan Etkilendi

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında 1'i çocuk 2 kişi, dumandan etkilendi. Daire kullanılamaz hale gelirken, çakmakla oynayan 4 çocuğun yangına neden olduğu tespit edildi.

Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi İpekyolu Caddesi'nde bulunan 8 katlı Armanç Apartmanı'nın 1'inci katındaki dairede, dün akşam saatlerinde yangın çıktı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında dumandan etkilenen 1'i çocuk 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından binadan çıkarıldı. 2 kişi, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne götürüldü. 2 kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında daire kullanılamaz hale geldi. 2 kişi bu sabah taburcu edilirken, incelemede; yalnız bulundukları odada çakmakla oynayan 4 çocuğun yangına neden olduğu tespit edildi. Soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,