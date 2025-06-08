Mardin'de Yakıt Tankeri Devrildi: Sürücü Yaralandı
Mardin'in Kızıltepe-Viranşehir kara yolunda bir yakıt tankerinin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Mardin'de yakıt tankerinin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 16 SSN 76 plakalı yakıt tankeri, Kızıltepe-Viranşehir kara yolunda kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, araç sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel