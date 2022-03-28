Mardin'de vücuduna sardığı 2 kg uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı - Haberler

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Mardin'de vücuduna sardığı 2 kg uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

AA - Halil İbrahim Sincar - Güncel
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Mardin'de vücuduna sardığı 2 kg uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde vücuduna sarılı halde 2 kilogram uyuşturucuyla yakalanan zanlının tutuklanmasına karar verildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde vücuduna sarılı halde 2 kilogram uyuşturucuyla yakalanan zanlının tutuklanmasına karar verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde şüpheli görülen bir yolcunun yapılan üst aramasında, vücuduna sarılı halde 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Kızıltepe, Narkotik, Mardin, Güncel, Haberler

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