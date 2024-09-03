Mardin'de Vinçle Çarpışan Araç Sürücüsü Hayatını Kaybetti

MARDİN'de vinçle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü Şahap Akdoğan (74), hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde, Midyat ilçesi merkezindeki Zeynel Abidin Erdem Bulvarı'nda meydana geldi. Şahap Akdoğan yönetimindeki 07 BC 93 plakalı hafif ticari araç, sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen vinçle çarpıştı. Kazada sürücü Akdoğan, ağır yaralandı.

İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akdoğan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Akdoğan'ın cenazesi, otopsi işlemleri için hastanenin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.