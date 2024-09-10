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Mardin'de Velinin Öğretmenle Kavgası Güvenlik Kamerasına Yansıdı

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Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bir veli ile bir öğretmen arasında çıkan kavga okulun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay sonucunda öğretmene darp raporu verildi ve veli ile kardeşi gözaltına alındı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, veli ve bir öğretmen arasında çıkan kavga okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Hediye Alay Aktaş Anaokulunda dün iddiaya göre, nöbetçi öğretmen Y.E. okula bahçedeki ana kapıdan girmeye çalışan veliye anahtarın kendisinde olmadığını, diğer kapıdan girmesi gerektiğini söyledi.

Bunun üzerine okulun bahçesine diğer kapıdan giren veli ile öğretmen arasında tartışma çıktı, olay kavgaya dönüştü.

Velinin kardeşinin de karıştığı kavga, diğer öğretmenlerin araya girmesiyle sona erdi.

Durumun bildirilmesi üzerine okula sevk edilen polis ekiplerince veli ve kardeşi gözaltına alındı.

Öğretmene Mazıdağı Devlet Hastanesinde darp raporu verildi.

Okulun bahçesinde yaşanan kavga güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Eğitim-Bir-Sen Mardin Şube Başkanı Abdulselam Demir, beraberindeki sendika üyeleri ile okulun önünde yaptığı açıklamada, ???????kamu çalışanlarına yönelik tüm şiddet eylemlerini kınadıklarını ve lanetlediklerini belirtti.

Demir, "Eğitimcinin itibarını artıracak, konumunu güçlendirecek, onu tehlikelere karşı koruyacak tedbirlerin alınması gerekir. Bu menfur olayın takipçisi olacağız." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Güvenlik Kamerası Mazıdağı Güvenlik mardin Eğitim Güncel Hukuk Kavga

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