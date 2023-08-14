Mardin'de Üzüm Üreticisi Yüksek Rekolte Bekliyor

Mardin'in Ömerli ilçesinde dördüncü kuşak üzüm yetiştiricisi olan çiftçi, bu yıl mahsulden yüksek rekolte bekliyor. Üzüm yetiştiriciliğinde dördüncü kuşak olan Hıdır Poyraz, ektiği üzüm bağlarında güzel bir verim elde ettiğini ve 150 dönümlük arazisinde 15-20 ton üzüm beklediğini belirtti.

Mardin'in Ömerli ilçesinde dördüncü kuşak üzüm yetiştiricisi olan çiftçi, bu yıl mahsulden yüksek rekolte bekliyor.

Mardin, hububatta olduğu gibi meyve üretiminde Türkiye'de tarımsal üretimde yerini alıyor. Ömerli ilçesi Göle köyünde üzüm yetiştiriciliği yapan Hıdır Poyraz, ektiği üzüm bağlarında bu yıl verimin güzel olduğunu ve 150 dönümlük arazisinde yaklaşık 15-20 tonluk bir rekolte beklediğini söyledi.

Üzüm yetiştiriciliğinde dördüncü kuşak olduğunu belirten Poyraz, "Burası babamın ektiği arazidir. Dede ve baba mirasını devam ettiriyorum. Zamanında dedem burada bulunan mağaralarda yaşardı. Ben de artık yıllardır üzüm yetişiyorum" dedi.

3 ayrı çeşit üzüm yetiştirdiğini aktaran Poyraz, "Şireli, kurutmalık ve zeyti dediğimiz üzüm çeşitlerini ekiyoruz. Şireli üzüm dediğimiz üzüm çeşidini pekmez için kullanıyoruz. Bu sene ürünümüz gayet iyi. Bu sene 15-20 ton arası üzüm bekliyorum. Üzümde güzel bir rekolte bekliyorum. Şireli üzümde 2 buçuk ton pekmez çıkacağını tahmin ediyorum. Geçen seneye göre bu sene ürün çok güzel. Geçen sene don vurduğu için verim kötüydü. Bu sene ürünümüz çok sağlıklı. Komşularım üzümlerinde küllenme olduklarını söylüyorlar fakat benim ürünümde hastalık ve küllenme göremedim" şeklinde konuştu. - MARDİN