Mardin'de, 'Uzak Şehir' bereketi

GEÇEN sezon reyting rekorları kıran ve çekimlerinin büyük bölümü Mardin'in Midyat ilçesinde yapılan ' Uzak Şehir' dizisinin pazartesi başlayacak ikinci sezonu merakla bekleniyor. Dizinin etkisi yalnızca ekranlarda değil, Midyat sokaklarında, çarşılarda ve otellerde de hissediliyor. Sonbahar sezonunun başlamasıyla birlikte Midyat, dizi turizminin yeni merkezi haline geldi.

Kentin 12 bin yıllık geçmişe sahip, birçok medeniyete beşiklik eden ve 2021'de UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne dahil edilen Midyat ilçesi, taş evleri, kilise ve camileriyle dikkat çekiyor. Müslüman, Hristiyan ve Ezidi toplulukların yüzyıllardır birlikte yaşadığı ilçede geçen yıl çekimlerine başlanan ' Uzak Şehir' dizisi, Midyat'ı adeta açık hava film platosuna dönüştürdü. Yeni sezon çekimleri ise Midyat merkezli olmak üzere Mardin ve Turabdin bölgesinde devam ediyor. Yapım ekibi, bölgenin tarihi dokusundan üst düzeyde yararlanarak ilk sezonun atmosferini sürdürmeyi hedefliyor.

Dizinin başrollerini Ozan Akbaba (Cihan Albora), Sinem Ünsal (Alya Albora), Gonca Cilasun (Sadakat Albora), Dilin Döğer (Zerrin Albora), Sinan Demirer (Muzaffer Sancak) ve Burak Şafak paylaşıyor. Oyuncular, yeni sezon çekimleri için yeniden Midyat'ta bir araya geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, oyuncular ile bölge halkı arasındaki samimi ilişki öne çıkıyor.

MİDYAT'TA İKİNCİ SEZON

Midyat esnafı ve turizm sektörü temsilcileri, dizinin ikinci sezonunun çekimlerinin başlamasıyla birlikte turist yoğunluğunun arttığını belirtiyor. Oteller neredeyse tamamen dolarken, kafeler ve restoranlar sezon dışı olmasına rağmen yoğunluk yaşıyor. Tur şirketleri, dizinin çekildiği sokaklarda özel 'dizi turları' düzenliyor. Midyat Çarşısı'nda faaliyet gösteren Süryani telkari ustaları, dizide yer alan karakterlerin taktığı gümüş takıları yeniden üretmeye başladı. Ziyaretçiler, dizideki kıyafetleri giyip gümüş takılarla fotoğraf çekiyor. Yerel mutfak, el işi hediyelikler ve yöresel ürünlerde de canlılık yaşanıyor. İlk sezonuyla hem ekranlarda hem turizmde yankı uyandıran ' Uzak Şehir', ikinci sezonuyla Midyat'a yeni bir ivme kazandırdı. Müslüman, Süryani ve Ezidi halkların birlikte yaşadığı, ezan ve çan seslerinin bir arada yükseldiği Midyat, sonbahar aylarında hem tarihi dokusu hem de dizi etkisiyle ziyaretçilerini büyülüyor. Sararan yaprakların gölgesinde taş sokaklarda dolaşmak, dizi sahnelerine tanıklık etmek ve yöresel lezzetlerle tanışmak isteyenler için Midyat, sonbahar rotalarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.

KAYMAKAM KAYA: 9 AYDA 3 MİLYONU AŞKIN TURİST AĞIRLADIK

Kaymakam Mehmet Kaya, sonbahar aylarında turist ilgisinin yükseldiğini ifade ederek, "Bulunduğumuz konak dahil birçok noktada tarihi konaklarda birçok dizi çekildi. Bugün de popüler dizilerden bir tanesi ilçemizde devam etmektedir. Tabii bunun ciddi anlamda tanıtıma katkısı bulunmaktadır. Bu yıl itibarıyla yaklaşık 9 aylık süreçte 3 milyonu aşkın turiste ev sahipliği yaptı Midyat ilçemiz. Turizm ekonomiye canlılık katıyor, sosyal hayata canlılık katıyor; esnafımız kazanıyor, vatandaşlarımız mutlu. Geçtiğimiz aylarda ciddi bir sıcaklık vardı, 40 dereceyi aşkın bir sıcaklık olmasına rağmen vatandaşlarımız Midyat'a akın akın geliyorlardı. Bugün itibarıyla, eylül ayı ile birlikte havaların biraz daha serinlemesiyle tur şirketlerinin ilçemize rotalarını çevirmesiyle ciddi anlamda yoğunluk var. Az önce esnafımıza da ziyaret ettik; turist akınından oldukça memnunlar. Vatandaşlarımız kazanıyor ekonomiye canlılık kattı bu gelişler. Biz buradan şunu ifade etmek istiyoruz; tarihi ve kültürel güzellikleri, zenginlikleri, insanların gönlünün güzelliği, ev sahipliği ve misafirperverliği ile inşallah yerli ve yabancı tüm turistleri Midyat ilçemize bekliyoruz" dedi.

SİNEM ÜNSAL: BURASI ARTIK İKİNCİ EVİMİZ OLDU

Dizide Alya Albora'yı canlandıran Sinem Ünsal, "Çok heyecanlıyız hep bunu söylüyoruz zaten. Güzel bir dinlenme süreci geçirdik. Herkes işini çok özenle yaptığı için sete de koşa koşa geldik. Yine çok güzel bir sezon olacağını düşünüyoruz. Yani senaryodan da anladığımız bu. Ön çalışmalarımız çok güzel geçti. Biz heyecanla kavuşmayı bekliyoruz. Aynı heyecanla çok daha büyük gelişmelerle karşılarında olacağız. Biz çok heyecanlıyız, bizimle paylaşmalarını isteriz. Çok güzel bir coğrafya burası, tabii ki hikayemize çok katkısı oluyor. Zorlukları, yalnızca bireysel zorluklarımız var. Evimizden uzak olmak zorluyor ama burası artık ikinci evimiz oldu, o yüzden çok daha rahatız. Burası çok güzel; coğrafya çok güzel, kendi içindeki hikayeleri çok besleyici. Senaryoya ya da bize oyuncu olarak çok büyük katkısı oluyor. Bence o yüzden tercih ediliyor ve sonuçlar genelde güzel oluyor. Herkesin görmesi gereken bir yer. Bizim hala gezemediğimiz yerler var, gez gez bitmiyor. Hem tarihi dokusu çok iyi hem de birçok medeniyetin bir arada bulunması çok etkileyici. Mutlaka gezilmesi gereken bir yer" diye konuştu.

OZAN AKBABA: MİDYAT DOĞAL BİR PLATO

Cihan Albora'yı canlandıran Ozan Akbaba, ilçenin doğal film platosu olduğunu belirterek, "Midyat'ı özlemişiz, Midyat'ı seviyoruz. Burada dizi çekmek bizim için büyük şans oldu. İnşallah biz de Midyat'a iyi gelmişizdir. Senaryo, yapım, reji, oyuncular ve Midyat bir araya gelince böyle gerçekçi, güzel bir şey çıkıyor ortaya. İnşallah Midyat'a gerçekten bir katkımız oluyordur. Buranın doğal plato olması konusunda kesinlikle hemfikiriz. Çünkü buraya bakmaktan çok hazzeden bir insanım. O yüzden burada çalışmak güzel. Heyecan bol ama tabii söyleyemem… Yani bu sihir, bu bir şans, bu bir denklem işi bir şekilde oldu. Heyecanlıyız tabii ki. Güzel bir bölüm oldu. İyi de bir sezon olursa müthiş. Burası turist için çok bereketli bir yer. 2-3 günde görüp gezilebilecek bir yer değil. Burada çok fazla görülecek yer var. Muhakkak gelsinler. Akıllarının bir köşesinde kalmasın, bunu icraat haline getirsinler. Yemeklerini çok sevecekler, Midyat'ın mimarisini çok sevecekler, tertemiz sokaklarını çok sevecekler. Ben çok hoşlanmıştım bu durumdan. Geldiklerinde asla olumsuz bir şekilde dönmeyecekler. Hatta belki ikinci, üçüncü turda da gelebilirler" dedi.

GONCA CİLASUN: HAYAT GİBİ SÜRPRİZLERLE DOLU BİR DİZİ

İkinci sezonun da sürprizlerle başlayacağını ifade eden Sadakat Albora'yı canlandıran Gonca Cilasun, "İlk sezon büyük bir heyecanla, olaylar ve sürprizlerle bitti. Aslında çok normal hayat akışında gibi görünüyor ama çok güzel sürprizlerle bitirdik. İkinci sezon da aynı normallikte ve aynı büyük sürprizlerle başlayacak. Hayat gibi; hiç ummadığımız zamanda ummadığımız şeyler olur ya, bizim dizimiz öyle. Baksanıza, Allah aşkınıza çok fazla söze gerek var mı? Büyülü bir atmosfer burası ve biz bu büyüyü seyircilerimizle paylaşmaya çalışıyoruz. Çok fazla turist geliyor; yerli turist, hatta yabancı turist geliyor. Başka ülkelerden konuklarımız geliyor. Biz setteyken köye geliyorlar, konağa geliyorlar, Mardin'e geliyorlar. Mardin'in birçok özel mekanını ziyaret etme şansları var. Alışveriş yapma şansları var. Bence bunu değerlendiriyor Mardinliler. Halk çok akıllı ve çok yetenekliler. Yemekleri güzel, eserleri güzel. Dolayısıyla bütün bunları Mardin'den alabileceklerini artık gelenler de biliyor. Bunun için ben ticaretin canlandığını düşünüyorum. Havalar çok bozmadan, vakitleri varsa bence hemen gelsinler. Çok güzel manastırlar, çok güzel yerler var, mutlaka uğrasınlar" diye konuştu.

SİNAN DEMİRER: MİDYATLI GİBİ OLDUK

Muzaffer Sancak'ı canlandıran Sinan Demirer, "Çok güzel bir sezon geçirdik. İlk sezonda bize kıymet veren, bizi izleyen bütün seyircilerimize çok teşekkür ederiz. Özellikle Midyat ve Mardin halkı bize muazzam bir ilgi gösterdiler, çok sahiplendiler. İkinci sezonumuz da çok güzel başladı. Tatlı bir havada, çok sıcak olacağını bekliyorduk ama böyle serin bir havayla başladık. Çok mutluyuz. Çok izlenen, çok kıymet verilen bir dizinin içindeyiz. Biz de seyircimize layık olmaya çalışacağız. Bu sezonda iddiamız var. Midyatlı gibi olduk. Sezon arasında gittik ailemizin yanına. Tatilimizi yaptık. Ondan sonra buraya geldiğimizde 'Burası bizim evimiz olmuş' dedik. Açıkçası bu kadarını beklemiyorduk. Midyat halkı bize çok kıymet verdi. Midyat'a bu kadar turistin gelmesi, tabii ki bütün halk için Midyat ve Mardin için şahane. Bereket demek, bereket her zaman güzeldir. Herkes için bereketli olsun hem bizim için hem de bütün Midyat ve bizi izleyen tüm halkı için bereketli, heyecanlı sezon olsun" dedi.

BURAK ŞAFAK: MİDYATLILAR BİZİ EVLERİNDEN BİRİ GİBİ GÖRDÜ

Kadir Yolcu karakterine hayat veren Burak Şafak, ilçede yabancılık çekmediklerini ifade ederek, "İlk sezondaki gibi heyecanlıyız. Hikayemiz kaldığı yerden devam edecek. Umarım bu sezon da bizim için güzel olur. Seyircimizle buluşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Midyat, Mardin kadim bir şehir zaten. Turist yoğunluğunun çok olduğu bir şehir. Aynı zamanda dizi ve film işleriyle de çok tecrübeli bir şehir özellikle Midyat. Bizden önce de birçok işler çekilmiş. Bizimle bu etkinliğin daha da artması, katlanarak büyümesi elbette çok onur verici, gurur verici, çok hoşumuza gidiyor. Midyat halkı, bu bölgenin insanı zaten çok sıcak ve çok cana yakın. O yüzden bizi sahipleniyorlar, evlatları gibi, evden biriymişiz gibi davranıyorlar. O yüzden çok mutluyuz" diye konuştu.

YAREN GÜLDİKEN: ATMOSFER HİKAYEYİ BESLİYOR

Pakize'yi canlandıran Yaren Güldiken ise ilçenin tarihi dokusunun hikayeyi beslediğini belirterek şöyle konuştu:

"Biz de ikinci sezon için heyecanlıyız. Döndük, tatilimizi yaptık, enerjimizi topladık. Burada şimdi çekimlerimiz başladı. Biz de seyirci gibi heyecanlıyız; neler olacak, neler bitecek, hikaye nereye taşınacak, bekliyoruz. Çok mutluyuz. Yaptığımız işin karşılığını dünyanın her yerinden almak bizim için de çok keyifli. Geldikleri zaman da bu kadar beğendiklerini dile getirdiklerinde çok mutlu oluyoruz. İlk geldiğimizden beri buranın atmosferinden çok etkilendik. Buranın tarihi dokusu bizi çok etkiledi, bu zaten dizi de görsellerimize de yansıyor. Atmosfer hikayeyi de çok besliyor. Çok mutluyuz. Bizi de çok sevdiler, çok güzel ağırlıyorlar. Teşekkür ediyorum buradan onlara. Hikayeler çok heyecanlı bir şekilde ilerliyor. Sizlerin de beğenmenizi bekliyoruz ikinci sezon için."

'TURİST YOĞUNLUĞU BİZİ MEMNUN EDİYOR'

Telkari gümüş ustası ve işletmeci İkram Aykat, "Midyat'ta şu an çekilen dizi bizleri gayet memnun ediyor. Bu ' Uzak Şehir' dizisi inşallah böyle devam eder. Ayrıca dizi çekimleriyle beraber bir turist yoğunluğu oluştu. Bu dizinin çekimlerinin devam etmesini diliyoruz. Böylelikle turistlerimiz gelmeye devam eder" dedi.

Dizinin çekildiği Narlı köyünde yaşayan Mahmut Aykat ise "Narlı köyü, dizi sayesinde yeni ismiyle 'Albora' oldu. Bu dizi Mardin Midyat Narlı köyüne turist akımını başlattı. Artık tüm Türkiye'de, hatta dünyada tanınır oldu. Köyümüze artık turist geliyor. Köyümüz çok eski bir köy olmasına rağmen bu dizi sayesinde tanındı. Turist bereketi oluyor, memleketimize ve köyümüze katkı sağlıyor. Ben de bu köydeyim, aynı zamanda esnafım. Dizideki Cihan karakteri gerçekten ağırlığı olan bir karakter. O duruşu hissettiriyor, biz de seviyoruz, beğeniyoruz karakterinden dolayı" diye konuştu.

'SADAKAT, YAŞAMIŞ HAYATLARI TAM OLARAK YANSITIYOR'

Köy sakinlerinden İlkan Akalan da diziyi severek izlediklerini belirterek, "Köyümüze geldikleri için çok sevindik. Köye renk kattılar. Bayağı misafir geliyor köye. Ben en çok Sadakat karakterini seviyorum. Sadakat çok güzel oynuyor çünkü buradaki eskiden yaşanmış hayatları, annelerimizi, ninelerimizi tam olarak yansıtıyor, rolünü oynuyor. Onun için Sadakat Hanım'ı çok seviyorum oyuncu olarak" dedi.

Süryani Çöreği Ustası işletmeci Marsilya Ergün ise "Uzak şehir dizisi çok sevilen bir dizi. Ben çok seviyorum, bütün Midyat halkı da aynı şekilde. ' Uzak Şehir' dizisi Midyat'a çok güzel satışlar sundu bize. Turistlerin artması, turizm açısından çok faydalı bir dizi oldu. Esnaf olarak biz bundan çok memnunuz. Çok severek izliyoruz Uzak Şehir dizisini. Oyuncuların hepsini beğeniyorum ama özellikle Demir Baybars çok sempatik, çok güzel oyunculuk yapıyor. Bir de Mehmet Polat var. Gerçi hepsini beğeniyorum ama özellikle Demir Baybars" diye konuştu.

İlçeyi gezmeye gelen Hacire Dilek ise Alya ve Cihan'ı çok beğendiğini belirterek, "Uzak Şehir dizisini çok seviyorum. İlgim vardı zaten, onun merakı da var tabii buraya gelmemde, etkeni çok büyük. Çekildiği yerler olsun, Midyat'ı görme merakı olsun o yüzden geldim. Merak ediyordum, gördüm. Dizide en sevdiğim karakterler Cihan ve Alya. En çok Alya tabii ki. Bence etkisi buraya var. Buradaki tarihi eserleri, turizmi olsun çok etkisi oldu. Bence büyük bir katkısı oldu" dedi.

'YENİ BİR SEYAHAT ROTASI OLUŞTU'

Turist rehberi Fatma Asiye Karaca, Uzak Şehir'in çok başarılı bir dizi olduğunu ifade ederek, "Türkiye'ye akın akın Türk dizilerinin başarısı yüzünden insanlar geliyorlar. Bu Doğu ve Güneydoğu programları, özellikle bu konuda da diziler çok başarılı oldu. En son başarılı dizi olarak 'Uzak Şehir'i söyleyebiliriz. Bütün artistlerin hayatlarına, Uzak Şehir'in çekildiği konakları, mekanları, restoranları, hatta hastaneleri, kafeleri adreslerine kadar tek tek hepsini biliyorlar. Bu gerçekten çok ciddi, hoş ve güzel bir başarı. Gurur duydum. Ülkem adına da yeni bir seyahat programının oluştuğunu görmekten de profesyonel bir turist rehberi olarak gerçekten bu işin geleceğinin olduğunu söyleyebilirim. Turizme için çok büyük katkısı var" diye konuştu.

İlçeyi gezmeye gelen Rabia Dilek de şöyle konuştu:

"Ben diziyi zaten severek izliyorum. Bir Midyatlı olarak bence Midyat'ı çok güzel yansıttığını düşünüyorum. Çok turist çeken bir dizi oldu bizim için. Zaten Midyatlıyız deyince ilk önce 'Uzak Şehir' dizisini bize soruyorlar. Burayı merak ediyorlar. Dizideki yerleri, özellikle konakları çok merak ediyorlar. Hep Uzak Şehir'in çekildiği yerleri merak ediyorlar. Alya ve Cihan'ı başrol olarak özellikle çok seviyorum. Bunun dışında Nare'nin de tarzını çok beğeniyorum."