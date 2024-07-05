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Mardin'de Uyuşturucu ve Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 6 Kişi Yakalandı

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Mardin'de düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonlarında 6 kişi yakalandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından takibe alınan araçlarda yapılan aramalarda 19 kilo 650 gram skunk ele geçirildi. Ayrıca, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda 5 ruhsatsız tabanca, 10 tabanca şarjörü ve 33 tabanca fişeği bulundu.

Mardin'de düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonlarında 6 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takibe alınan 2 ayrı aracı Kızıltepe ve Ömerli ilçelerinde durdurdu.

Araçlarda yapılan aramada, 19 kilo 650 gram skunk ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince de yasa dışı silah ticareti ve silah kaçakçılığının önlenmesi amacıyla Nusaybin ilçesinde operasyonda yapıldı.

Bir araç ve konutta yapılan aramalarda, 5 ruhsatsız tabanca, 10 tabanca şarjörü ve 33 tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mardin Güvenlik Güncel Haberler

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