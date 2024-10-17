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Mardin'de Uyuşturucu ve Silah Kaçakçılığı Operasyonlarında 2 Tutuklama

Mardin'de Uyuşturucu ve Silah Kaçakçılığı Operasyonlarında 2 Tutuklama
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Mardin'in Midyat ve Kızıltepe ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 2'si tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

MARDİN'in Midyat ve Kızıltepe ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Midyat Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından Midyat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 121 gram metamfetamin, 25 gram esrar, 4 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 10 fişek ve 2 kesici alet ele geçirildi. Kızıltepe ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan silah kaçakçılığı operasyonunda ise 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 10 ruhsatsız tabanca, 10 tabanca şarjörü ve 2 tabanca fişeği ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3'ü de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Haber-Kamera Salih KESKİNMARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Uyuşturucu Kaçakçılık Kızıltepe Güvenlik Politika 3-sayfa Güncel Midyat Mardin Suç

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