Mardin'de Uyuşturucu ve Silah Kaçakçılığı Operasyonlarında 2 Tutuklama

MARDİN'in Midyat ve Kızıltepe ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Midyat Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından Midyat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 121 gram metamfetamin, 25 gram esrar, 4 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 10 fişek ve 2 kesici alet ele geçirildi. Kızıltepe ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan silah kaçakçılığı operasyonunda ise 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 10 ruhsatsız tabanca, 10 tabanca şarjörü ve 2 tabanca fişeği ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3'ü de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Haber-Kamera Salih KESKİNMARDİN,