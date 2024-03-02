Mardin'de Uyuşturucu Operasyonunda Yakalanan Zanlı Tutuklandı

Mardin'in Midyat ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Çalışmalar kapsamında Midyat'ta bir ikamette uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit eden ekipler arama yaptı.

Aramada bir miktar sentetik uyuşturucu, 36,43 gram esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.