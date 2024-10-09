Mardin'de Uyuşturucu Operasyonunda 6 Şüpheli Gözaltına Alındı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 700 gram Hint keneviri, 109 gram esrar, 138 sentetik ecza ve ruhsatsız silah ele geçirildi.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ile mücadeleye yönelik çalışmalar sürdürülüyor.
Çalışmalar kapsamında Atatürk Mahallesi'nde düzenlenen 2 ayrı operasyonda, 6 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin üst ve ikametlerinde yapılan aramada, 700 gram Hint keneviri, 109 gram esrar, 138 sentetik ecza, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 15 fişek ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.