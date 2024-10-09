Mardin'de Uyuşturucu Operasyonunda 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ile mücadeleye yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Çalışmalar kapsamında Atatürk Mahallesi'nde düzenlenen 2 ayrı operasyonda, 6 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üst ve ikametlerinde yapılan aramada, 700 gram Hint keneviri, 109 gram esrar, 138 sentetik ecza, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 15 fişek ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.