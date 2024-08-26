Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM Şube Müdürlüğü ve Artuklu İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından merkez Artuklu ilçesi Nur Mahallesi'nde 24 Ağustos'ta silahlı insansız hava aracı (SİHA) destekli 2 şüpheli kişiye ait 4 adrese operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, 3 kilogram metamfetamin, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve ruhsatsız tabancı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.