Mardin'de Uyuşturucu Operasyonunda 10 Şüpheli Gözaltına Alındı
Mardin'de bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 10 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, il genelinde uyuşturucu madde kullanımı, bulundurma ve ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Operasyonlar sonucunda 550 gram skunk, 3 gram esrar, 2 gram metamfetamin ve 71 sentetik ecza ele geçirildi.
Mardin'de bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 10 şüpheli gözaltına alındı.
???????İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde uyuşturucu madde kullanan, bulunduran, ticaretini yapan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.
Çalışmalarda, bir haftada 10 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin üst ve adreslerinde yapılan aramalarda, 550 gram skunk, 3 gram esrar, 2 gram metamfetamin, 71 sentetik ecza ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.