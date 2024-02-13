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Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

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Mardin'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir araçta yapılan aramada metamfetamin ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince merkez Artuklu ilçesinde şüpheli bir araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada, 29 gram metamfetamin ele geçirildi, araçtaki 2 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden birinin evinde de, 47 uyuşturucu hap, 5.60 gram toz esrar ve 0.28 gram metamfetamin bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilerden biri emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, diğeri sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Mardin Tutuklama Uyuşturucu Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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