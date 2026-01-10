Çikolata kavanozunda uyuşturucu ele geçirildi: 1 gözaltı

MARDİN'in Midyat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, içerisinde çikolata bulunan cam kavanozda 53,88 gram kokain ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ile Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında yapılan operasyonda, çikolata konulan cam kavanoz içinde 53,88 gram kokain bulundu. Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MİDYAT (Mardin),