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Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kilo Esrar Ele Geçirildi
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Kızıltepe ilçesinde yapılan operasyonda 4 kilo 810 gram esrar, 15 gram kenevir tohumu ve 7 kök kenevir ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir şüpheli tutuklandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 4 kilo 810 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir şüphelinin adresine operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada, 4 kilo 810 gram esrar, 15 gram kenevir tohumu, 7 kök kenevir ve hassas terazi ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
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