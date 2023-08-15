Mardin'de uyuşturucu operasyonu: 4,5 kilo esrar ele geçirildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde evinin bahçesinde uyuşturucu ektiği belirlenen bir şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 4,5 kilo kubar esrar, 370 kök Hint keneviri ve 30 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir evde ve bahçesinde yapılan aramada 4 kilo 500 gram esrar, 370 kök Hint keneviri ve 30 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde S.Y'nin evinde ve bahçesinde arama yapıldı.

Aramada, 4 kilo 500 gram kubar esrar, 370 kök kenevir bitkisi ve 30 gram kenevir tohumu bulundu.

Gözaltına alınan S.Y'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.