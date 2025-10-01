Haberler

Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: 38 Gözaltı

Mardin'de gerçekleşen uyuşturucu operasyonlarında 38 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda toplam 27 kilo 314 gram kubar esrar ve diğer uyuşturucu maddeler ile silahlar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il genelinde son 15 günde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 27 kilo 314 gram kubar esrar, 676 gram toz esrar, 3 kilo 48 gram skunk, 37 kök Hint keneviri, 21 kök skunk bitkisi, 355 gram bonzai, 2 pompalı tüfek, ruhsatsız tabanca ve 19 fişek ele geçirildi.

Olaylarla ilgili gözaltına alınan 38 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
Haberler.com
