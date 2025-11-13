Haberler

Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Güncelleme:
Mardin'in Derik ve Kızıltepe ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 3 zanlı gözaltına alındı. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler arasında bonzai, eroin ve metamfetamin bulunuyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Derik ve Kızıltepe ilçelerinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, 93,49 gram bonzai, 39,25 gram eroin ve 8,45 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
