Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Mardin'in Derik ve Kızıltepe ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Derik ve Kızıltepe ilçelerinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, 93,49 gram bonzai, 39,25 gram eroin ve 8,45 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.