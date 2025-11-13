Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
Mardin'in Derik ve Kızıltepe ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 3 zanlı gözaltına alındı. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler arasında bonzai, eroin ve metamfetamin bulunuyor.
Mardin'in Derik ve Kızıltepe ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Derik ve Kızıltepe ilçelerinde operasyon düzenlendi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda, 93,49 gram bonzai, 39,25 gram eroin ve 8,45 gram metamfetamin ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel