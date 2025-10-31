Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Mardin'in Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, jandarma ekiplerince, Kızıltepe ve Nusaybin'de bazı ev ve eklentilerinde arama yapıldı.

Aramalarda, 7 kilo 705 gram skunk, 565 gram metamfetamin, 10 kök Hint keneviri, tabanca, 4 av tüfeği, 50 litre sahte alkollü içki ve hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.