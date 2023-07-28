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Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

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Mardin'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonda bonzai ve tabanca ele geçirildi.

MARDİN'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında yapılan çalışmalarda, Midyat ilçesine bağlı Ortaçarşı Mahallesi'ndeki metruk bir binaya operasyon düzenlendi. Operasyonda 83 paket halinde 122 gram bonzai ve 1 tabanca ile yakalanan Y.A., D.A., Ş.A. ve M.R., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.A. ve Y.A. 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler Ş.A. ve M.R. de, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih Keskin - Güncel

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