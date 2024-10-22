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Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: 15 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: 15 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi
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Mardin'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde taşındığı tespit edilen TIR'da 15 kilo 850 gram metamfetamin bulundu. TIR şoförü tutuklandı.

MARDİN'de, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 15 kilo 850 gram metamfetamin bulunan TIR'ın şoförü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde taşındığı değerlendirilen TIR'ı takibe aldı. Kızıltepe ilçe merkezi girişinde bulunan polis kontrol noktasında durdurulan TIR'da, narkotik köpeğiyle arama yapıldı. Aramada, gizlenmiş 15 kilo 850 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan TIR şoförü, emniyetteki işlemlerinin sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Uyuşturucu Güvenlik 3-sayfa Güncel Mardin Hukuk Polis Suç

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