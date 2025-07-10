Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: 11 Bin 340 Hap Ele Geçirildi

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 bin 340 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1 kişinin uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Şüphelinin ev ve eklentilerinde ekiplerin aramasında, 11 bin 340 uyuşturucu hap ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.