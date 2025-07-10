Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: 11 Bin 340 Hap Ele Geçirildi
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 bin 340 uyuşturucu hap ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, şüphelinin evinde arama yaptı.
MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 bin 340 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Mardin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1 kişinin uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Şüphelinin ev ve eklentilerinde ekiplerin aramasında, 11 bin 340 uyuşturucu hap ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel