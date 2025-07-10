Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: 11 Bin 340 Hap Ele Geçirildi
Kızıltepe ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 11 bin 340 uyuşturucu hap ve bir hassas terazi ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı. Jandarma, şüphelinin evinde detaylı arama yaptı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 11 bin 340 uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 1 şüphelinin ev ve eklentilerinde arama yapıldı.
Aramalarda, 11 bin 340 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel