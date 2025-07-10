Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: 11 Bin 340 Hap Ele Geçirildi

Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: 11 Bin 340 Hap Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kızıltepe ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 11 bin 340 uyuşturucu hap ve bir hassas terazi ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı. Jandarma, şüphelinin evinde detaylı arama yaptı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 11 bin 340 uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 1 şüphelinin ev ve eklentilerinde arama yapıldı.

Aramalarda, 11 bin 340 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
Hadise'den ters köşe! Makyajsız kareleri hayranlarını mest etti

Hadise'den ters köşe! Makyajsız kareleri hayranlarını mest etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü markaların ürünlerinin satışı yasaklandı! Hepsi piyasadan toplatılıyor

Ünlü markaların ürünlerinin satışı yasaklandı! Hepsi toplatılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.