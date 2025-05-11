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Mardin'de Uyuşturucu Operasyonlarında İki Zanlı Tutuklandı

Mardin'de Uyuşturucu Operasyonlarında İki Zanlı Tutuklandı
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Mardin'de gerçekleştirilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı. Operasyonda metamfetamin, sentetik kannabinoid ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Son iki haftada yapılan operasyonlarda toplam 10 uyuşturucu satıcısı yakalandı.

Mardin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 136 gram metamfetamin, 80 gram sentetik kannabinoid, 70 mililitre sentetik kannabinoid ham maddesi, ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait şarjör ve 6 fişek ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Açıklamada, ayrıca Mayıs ayının ilk haftasında Artuklu ilçesinde sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, çok sayıda farklı türde narkotik madde, silah ve uyuşturucu ekipmanlar ele geçirildiği ve operasyonlar sonucunda yakalanan 8 şüpheliden 6'sının tutuklanarak cezaevine gönderildiği anımsatıldı.

Mardin Emniyet Müdürlüğü tarafından son iki haftada gerçekleştirilen peş peşe operasyonlarla 10 uyuşturucu satıcısı yakalanırken 8'i tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
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