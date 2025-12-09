Haberler

Mardin'de uyuşturucu operasyonlarında 33 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Mardin'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 33 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 33 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Kent genelinde 1-7 Aralık'ta düzenlenen operasyonlarda, 814 gram metamfetamin, 276 gram bonzai, 623 uyuşturucu hap, 26 gram kokain, 21 gram esrar, 6 sentetik ecza ve hassas terazi ele geçirildi, 33 şüpheli yakalandı.

