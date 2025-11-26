Mardin'de Uyuşturucu Operasyonlarında 23 Şüpheli Yakalandı
Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 23 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele kapsamında toplamda 299 gram esrar, 51 sentetik ecza, 2 gram eroin, 183 gram bonzai ve 2 gram kokain ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 17-23 Kasım'da, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda, 299 gram esrar, 51 sentetik ecza, 2 gram eroin, 183 gram bonzai ve 2 gram kokain ele geçirildi, 23 şüpheli yakalandı.
Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel