Mardin'deki uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 zanlı yakalandı. Operasyonlar sırasında 278 gram esrar, 108 sentetik ecza ve 4 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 22-28 Aralık'ta uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmada, 278 gram esrar, 108 sentetik ecza, 4 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi, 11 şüpheli yakalandı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
