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Mardin'de uyuşturucu ele geçirilen araçlardaki 4 şüpheli tutuklandı

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Mardin'in Midyat ilçesinde yol kontrolünde araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 4 şüpheli tutuklandı.

Mardin'in Midyat ilçesinde yol kontrolünde araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 4 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe girişindeki yol kontrol noktasında durdurdukları 4 araçta arama yaptı.

Araçlarda, 30 gram metamfetamin, 95 gram esrar ve 6 bin 724 sentetik hap ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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