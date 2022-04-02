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Üniversite öğrencilerinin ailelerine destek

AA - Şahin Seçen - Güncel
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Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından 7 bin 652 üniversite öğrencisinin ailelerine, 7 milyon 652 bin lira destek verildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından 7 bin 652 üniversite öğrencisinin ailelerine, 7 milyon 652 bin lira destek verildi.

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda, gençlerin eğitim hayatına katkı sunmak için çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.

Daha huzurlu, güvenli, temiz ve müreffeh bir Mardin hayalini gerçekleştirmek için var gücüyle çalıştıklarını aktaran Demirtaş, vatandaşların gösterdiği teveccühle bunun karşılığını almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Gördükleri bu karşılıkla azim, şevk ve gayretle yeni proje ve çalışmalara başladıklarını aktaran Demirtaş, şöyle dedi:

"Bu yıl 31 Ocak'ta başlattığımız örgün eğitim gören üniversite öğrencilerimizin ailelerine yönelik nakdi yardım kampanyası da bu çalışmalarımızdan biridir. Kampanyaya 10 bin 620 başvuru aldık ve yaptığımız tetkikler neticesinde bu başvurulardan 7 bin 652'sini olumlu sonuçlandırdık. Başvurusu onaylanan ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin ailelerinin hesaplarına 29 Mart'tan bin lira yatırdık. Böylelikle, 7 milyon 652 bin lira yardım yapıldı. Gençlerimize ve ailelerine hayırlı olsun."

Demirtaş, Büyükşehir Belediyesi olarak imkanları dahilinde eğitim desteği yardımları sürdüreceklerini ifade ederek, "Kültürün, sanatın ve medeniyetin ortaya çıktığı bu topraklarda, kile ve taşa sinen bilim ve eğitim tecrübemizle yepyeni bir başarı hikayesini hep birlikte yazacağız." ifadelerini kullandı.

Üniversite öğrencilerinin ailelerine destek

Üniversite öğrencilerinin ailelerine destek

Üniversite öğrencilerinin ailelerine destek

AA / Şahin Seçen - Güncel

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