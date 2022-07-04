Mardin'de "Uluslararası Yaz Kupası" satranç turnuvası sona erdi Mardin'de Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen Sümer Gıda Uluslararası Yaz Kupası Satranç Turnuvası sona erdi. Mardin'de Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen Sümer Gıda Uluslararası Yaz Kupası Satranç Turnuvası sona erdi. Artuklu Spor Salonu'nda düzenlenen ve 2 süren turnuvaya, Türkiye'nin yanı sıra Somali, Azerbaycan, Türkmenistan, Suriye ve Irak'tan yaklaşık 280 sporcu katıldı. Dereceye giren sporcular için düzenlenen ödül töreninde konuşan Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilcisi Cengiz Yalçın, turnuvaya katılan sporculara ve organizasyonda görev alan antrenörlere teşekkür etti. AA / Şahin Seçen - Güncel gençlik Mardin Güncel Haberler

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