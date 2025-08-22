Mardin'de UEFA Standartlarında Yeni Futbol Sahaları Yapılıyor

Mardin'de Valilik ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle, UEFA kriterlerine uygun iki futbol sahası inşa ediliyor. Amacı, gençlerin spor altyapısını güçlendirmek ve spor kulüplerine destek sağlamak olarak belirleniyor.

Mardin'de Valilik ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle UEFA kriterlerine uygun 2 futbol sahasını yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi, gençlerin spor altyapısını güçlendirmek, profesyonel ve amatör futbol kulüplerine destek sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda merkez Artuklu ilçesi Hamzabey bölgesinde yapımına başlanan sahalardan biri doğal çim, diğeri ise sentetik yüzeyli olacak.

Uluslararası standartlarda ve UEFA kriterlerine uygun inşa edilecek sahalar, gençlerin modern, güvenli ve sağlıklı alanlarda spor yapmasına imkan tanıyacak.

Modern altyapıya sahip sahalar, amatör ve profesyonel sporcuların yanı sıra turnuva ve organizasyonlara da ev sahipliği yapacak şekilde inşa edilecek.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
