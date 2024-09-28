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Mardin'de Uçurumdan Yuvarlanan Otomobilde İki Yaralı

Mardin'de Uçurumdan Yuvarlanan Otomobilde İki Yaralı
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Mardin'de sürücüsü kontrolü kaybeden otomobil, yaklaşık 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Sürücü Veysi İ. ve yolcu Sultan P. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

MARDİN'de sürücüsünün kontrolden çıkıp yaklaşık 100 metrelik uçurumdan yuvarlanan otomobildeki sürücü Veysi İ. ile Sultan P. yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Artuklu ilçesi merkez Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Kasımiye Medresesi yolunda meydana geldi. Veysi İ. idaresindeki 68 FB 344 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp yaklaşık 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Sürücü ile araçtaki Sultan P. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından sedyeyle uçurumdan yukarı taşınıp, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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