Mardin'de Uçuruma Devrilen Otomobilde 2 Yaralı
Mardin'in Artuklu ilçesinde uçuruma devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Mardin'in Artuklu ilçesinde uçuruma devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 68 FB 344 plakalı otomobil, Kasımiye Medresesi mevkisinde uçuruma devrildi.
Kazada, otomobilde bulunan V.İ. ile S.P. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.