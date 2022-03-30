Mardin'de "Uçurum" adlı oyun sahnelendi - Haberler

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Mardin'de "Uçurum" adlı oyun sahnelendi

AA - Osman Öksüz - Güncel
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Mardin'de

Mardin'de "Uçurum" adlı oyun sahnelendi.

MARDİN (AA) - Mardin'de "Uçurum" adlı oyun sahnelendi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, arkadaşları tarafından uyuşturucuya alıştırılan bir genç kızın ailesinin desteği ile bağımlılıktan kurtuluş sürecini anlatan ve Atatürk Kültür Merkezi ile Derik Öğretmenevinde sahnelenen "Uçurum" adlı oyun izleyiciden beğeni aldı.

Oyun, Nusaybin, Midyat ve Kızıltepe ilçelerinde de sahnelenecek.

AA / Osman Öksüz - Güncel

Mardin Büyükşehir Belediyesi, oyunlar, Turizm, Mardin, Güncel, Haberler

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