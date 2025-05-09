Mardin'de Ücretli Öğretmene Silahlı Saldırı: 3 Şüpheli Gözaltında
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir öğretmenin silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili olarak 3 şüpheli gözaltına alındı. Olay, okul çıkışında meydana geldi.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde öğretmenin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca, dün İpek Mahallesi'ndeki 100. Yıl İlkokulu'nda ücretli öğretmenlik yapan Abdurrahim Yılmaz'ın (40), ders bitiminde okulun arka bahçesinde motosikletine bindiği sırada silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında baba K.E, oğulları İ.E. ve F.E. gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel