Mardin'de Türkmen Vadisi alternatif çevre yolu çalışmaları başladı

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, kent içi trafiğini rahatlatacak Türkmen Vadisi alternatif çevre yolunda başlayan çalışmaları inceledi.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ulaşım sorununa köklü ve kalıcı çözümler üretmek için çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kent içi trafiğini rahatlatacak olan Türkmen Vadisi alternatif çevre yolunda genişletme çalışmaları başlatıldı.

Artuklu merkez Nur Mahallesi ve İstasyon Mahallesini birbirine bağlayan uzunluğu 4 kilometre, genişliği 8 metre olan yolda çalışmaların tamamlanmasıyla şehir merkezi trafiğine rahat bir nefes aldıracak.

Vali Mahmut Demirtaş, başlatılan çalışmaları inceleyerek Fen İşleri Daire Başkanı Cebrail Aslan'dan bilgi aldı.

Her alanda olduğu gibi ulaşım alanında da vatandaşların yaşam konforunu arttırmak için hizmet odaklı çalışmaları sürdüreceklerini kaydeden Demirtaş, yolun Artuklu merkezin trafik yükünü büyük oranda rahatlatacağını belirtti.

Demirtaş, "Diyarbakır'dan gelen ve TOKİ bölgesinden çıkacak olan araçlar şehir merkezine girmeden bu yoldan Kızıltepe istikametine gidebilecek. Genişletme ve yol altyapısı çalışmasının ardından hızla sıcak asfalt serimine başlayarak yolu vatandaşlarımızın hizmetine en kısa sürede sunacağız. Mardin'imize hayırlı olsun." dedi.

Vali Demirtaş'a, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen de eşlik etti.