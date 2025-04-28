Mardin'de "Türkiye Sohbetleri" toplantısı düzenlendi

Mardin'de "Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye Yüzyılı" vizyonu kapsamında "Türkiye Sohbetleri" toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, "Türkiye Yüzyılı"nda turizm, tarih, taşımacılık, ticaret ve tarımda yıldızı parlayan Mardin'in öneminin daha da artacağını belirtti.

Yayman, Türkiye'de son yıllarda atılan adımlarla önemli bir konuma ulaşıldığına işaret ederek, "21'inci asır Türkiye'nin asrı olacak. Buna adımız gibi inanıyoruz. 85 milyon olarak bir ve hep beraber şunu söyleyeceğiz; 'Aynı tarihin, aynı duyguların çocuklarıyız. Tarihdaşız, duygudaşız, kaderdaşız ve hepimiz bu Cumhuriyet'in yurttaşlarıyız. Eşit vatandaşlık temelinde demokratik düzen içerisinde açık bir toplumda tüm meselelerimizi konuşabiliriz, anlaşabiliriz, müzakere edebiliriz." dedi.

Türkiye'nin kalkınmada son 30 yılda Avrupa'nın en hızlı büyüyen ülkesi konumunda olduğunu ifade eden Yayman, özellikle yapay zeka ile yazılım sektörünün çok büyük imkan ve fırsatlar sunduğunu belirtti.

Yayman, ülkenin turizm ve tarımda da dünyada önemli konumda olduğunu dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye Yüzyılı sadece bir hedef bir iddia değil, aziz milletimizin başarı öyküsüdür. Türkiye'de çok iyi yetişmiş bir insan kaynağı var. Bu insan kaynağı Türkiye'nin en büyük kazancı, sermayesi ve gücüdür. Dünyanın en iyi mimarları, mühendisleri, doktorları burada. Türkiye İHA-SİHA üretiminde dünyada ikinci sırada. Özellikle son dönemde inanılmaz bir başarı hikayesi yazıldı. Eğer biz İHA-SİHA üretiminde dünyada ikinci sıraya, turizmde dünyada altıncı sıraya geliyorsak dünyanın da en gelişmiş ilk 10 ekonomisi arasında olabiliriz çünkü birçok alanda bunu başarmışız. Diğer alanlarda da disipline olacağız ve bunu inşallah başaracağız. Cumhuriyet'imizin 100. yılında bir Türkiye mucizesi görüyoruz."

" ' Türkiye Yüzyılı' projesi devletimizin milli bir vizyon projesidir"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu üyesi Ahmet Selim Köroğlu da dünyada milli ve bağımsız devletlerin yeni dönemle ilgili programlarını, projelerini ve yol haritalarını belirlemeye başladığını belirtti.

Türkiye'nin de bu yeni döneme hazırlıkla ilgili her türlü devlet kapasitesine sahip şekilde gerekli altyapıyı oluşturmaya yönelik çalışmalarına başladığını ifade eden Köroğlu, şöyle dedi:

"Bu çalışmaların başlığı da Cumhuriyet'imizin 100. yılı vesilesiyle ' Türkiye Yüzyılı' vizyonu adı altında isimlendirildi. Türkiye Yüzyılı projesi, bir siyasi partinin veya bir ittifakın projesi değildir. 'Türkiye Yüzyılı' projesi, bütün kartların yeniden karıldığı, küresel sistemin yeniden inşa edilmek üzere yeni bir aşamasında bulunduğu, yeni bir evrenselin inşa edilme aşamasında bulunduğumuz bu dönemde devletimizin milli bir vizyon projesidir."

Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Sivil Dayanışma Platformu Başkanı Ayhan Oğan da yaklaşık 10 yıldır devam eden "Türkiye Sohbetleri" programının amacının dile getirilen sorun ve beklentilerle ilgili çalışma yapmak olduğunu aktardı.

Kritik süreçlerde anayasa değişikliği, referandum, demokratikleşme sorunları gibi makro siyasi konular gündeme geldiğinde bunları konuşmak için Anadolu'ya çıktıklarını belirten Oğan, şunları kaydetti:

"Sivil toplum kuruluşlarımız, dernek başkanlarımız, odalar, barolar, gazeteciler, iş adamları bunlarla oturup 'Türkiye Sohbetleri' adı altında Türkiye eksenli neler yapılabilir, dünyayı nasıl okuyoruz, Türkiye'nin gidişatını nasıl okuyoruz, bunları konuştuğumuz bir platform. Türkiye ve dünyadaki makro konularla ilgili görüşleri, analizleri, yorumları, fikirleri alıp, bu çalışmaları rapor edip Sayın Cumhurbaşkanımıza takdim ediyoruz, ilgili bakanlıklara arz ediyoruz. Burada farklı şeyler çıkarsa onlarla da ilgileniyoruz."

"'Türkiye Yüzyılı' değişimin ve üretimin yüzyılı olacaktır"

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkede ve Mardin'de sağlanan huzur, güven ve istikrar ortamıyla son 20 yılda sanayiden tarıma, enerjiden ulaşıma, eğitimden sağlığa, kültürden sanata her alanda yatırımın, üretimin, istihdamın ve refahın artmasından mutlu olduklarını söyledi.

Devletin sağladığı imkanlarla vatandaşların yaşam kalitesini daha da artırmak için gayretle çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Akkoyun, "Tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla her alanda sağladığımız imkanlar ve yatırımlar Mardinli hemşehrilerimizin hizmetine sunulmaya devam edecektir. 'Türkiye Yüzyılı' her alanda gelişimin, değişimin ve üretimin yüzyılı olacaktır. Buna yürekten inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Programa vali yardımcıları, belediye başkanları, iş insanları, kurumlar, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.